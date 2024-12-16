Стало известно о недельных потерях врага

За неделю с 8 по 16 декабря потери российской армии составили около 9070 человек личного состава. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
— 32 танка;
— 136 боевых бронированных машин;
— 70 артиллерийских систем;
— 3 РСЗО;
— 2 установки ПВО;
— 433 единицы автотехники;
— 13 единиц спецтехники.
Кроме того, наши защитники уничтожили 86 вражеских ракет и 285 БПЛА ОТР.
Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 763 510 солдат.