Стало известно о недельных потерях врага

За неделю с 8 по 16 декабря потери российской армии составили около 9070 человек личного состава. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

— 32 танка;

— 136 боевых бронированных машин;

— 70 артиллерийских систем;

— 3 РСЗО;

— 2 установки ПВО;

— 433 единицы автотехники;

— 13 единиц спецтехники.

Кроме того, наши защитники уничтожили 86 вражеских ракет и 285 БПЛА ОТР.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 763 510 солдат.