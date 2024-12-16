Асад перевез из Сирии в Россию две тонны валюты, — СМИ

Сирийские власти отправляли в Россию самолеты с миллионами долларов и евро наличными, когда свергнутый президент Башар Асад еще находился у власти. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы.

Перебрасывание осуществлялось в 2018–2019 годах. Средства принадлежали Центробанку Сирии.

В указанный период в стране наблюдался острый дефицит иностранной валюты.

Несмотря на это, правительство Асада переправило в московский аэропорт Внуково эквивалент 250 млн долларов наличными в долларах и евро — купюры номиналом 100 долларов и 500 евро весили около двух тонн.

С марта 2018-го по сентябрь 2019 года в общей сложности был осуществлен 21 авиарейс с валютой.

Семья Асада тайно приобрела у России активы, в том числе элитную недвижимость. Они купили в элитном районе Москва-Сити не менее 19 роскошных апартаментов общей стоимостью не менее 40 млн долларов.

Напомним, в Кремле подтвердили бегство Асада в Россию.