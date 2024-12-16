Журналисты показали «кривую» декларацию антикоррупционерки Богуславец и рассказали о родственниках за границей

Журналист нашел манипуляции и ошибки в декларации НАПК директора ОО «Институт законодательных идей» и основательницы ОО «Центр демократических перемен «Граница» Марины Богуславец.

Согласно задекларированному состоянию, в августе 2022 года Богуславец стала владелицей квартиры в ЖК «Науки» площадью 42,2 кв. м, отметив ее стоимость менее 1,1 млн гривен. млн гривен.

Источник: НАПК

Еще Богуславец декларировала недостроенную квартиру в 85,33 кв. м в Киеве. Стоимость имущества не указана. 10 тыс. гривен, а вторую часть этой же квартиры ей подарила мать 7 августа 2018 года. стоимостью подаренной части квартиры Богуславец отметила 100 тыс. гривен.

« ак получилось, что половина квартиры в 2018 году стоит 100 000, а общая стоимость квартиры в последней декларации указана 10 000?» – риторически спрашивает автор расследования журналист Алексей Михайлюк.

Источник: НАПК

«По имеющимся данным, она якобы получила от матери, которая сейчас проживает в Лондоне, ссуду в сумме 1,3 млн гривен. Хотя за последние четыре года мать получила официальные доходы лишь немногим более 79 тыс. гривен. году наличие 52 тыс. долларов наличности, что не соответствует ее общему официально полученному доходу», – разъясняет он.

«Парламент.ua» пишет, что брат Мартыны Богуславец Валерий Богуславец вместе со своим сыном Станиславом проживают в городе Калининград российской федерации.

Напомним, что ранее другой антикоррупционный активист Александр Игнатьев обвинил Мартыну Богуславец в "профессиональном лицемерии».