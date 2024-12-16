Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Журналисты показали «кривую» декларацию антикоррупционерки Богуславец и рассказали о родственниках за границей

Журналисты показали «кривую» декларацию антикоррупционерки Богуславец и рассказали о родственниках за границей

Автор: «Фраза»
15.12.24 14:11
328
Журналисты показали «кривую» декларацию антикоррупционерки Богуславец и рассказали о родственниках за границей

Журналист нашел манипуляции и ошибки в декларации НАПК директора ОО «Институт законодательных идей» и основательницы ОО «Центр демократических перемен «Граница» Марины Богуславец.

Согласно задекларированному состоянию, в августе 2022 года Богуславец стала владелицей квартиры в ЖК «Науки» площадью 42,2 кв. м, отметив ее стоимость менее 1,1 млн гривен. млн гривен.

Источник: НАПК

Еще Богуславец декларировала недостроенную квартиру в 85,33 кв. м в Киеве. Стоимость имущества не указана. 10 тыс. гривен, а вторую часть этой же квартиры ей подарила мать 7 августа 2018 года. стоимостью подаренной части квартиры Богуславец отметила 100 тыс. гривен.

« ак получилось, что половина квартиры в 2018 году стоит 100 000, а общая стоимость квартиры в последней декларации указана 10 000?» – риторически спрашивает автор расследования журналист Алексей Михайлюк.

Источник: НАПК

«По имеющимся данным, она якобы получила от матери, которая сейчас проживает в Лондоне, ссуду в сумме 1,3 млн гривен. Хотя за последние четыре года мать получила официальные доходы лишь немногим более 79 тыс. гривен. году наличие 52 тыс. долларов наличности, что не соответствует ее общему официально полученному доходу», – разъясняет он.

«Парламент.ua» пишет, что брат Мартыны Богуславец Валерий Богуславец вместе со своим сыном Станиславом проживают в городе Калининград российской федерации.

Напомним, что ранее другой антикоррупционный активист Александр Игнатьев обвинил Мартыну Богуславец в "профессиональном лицемерии».

Тэги: корупція, Богуславець, Мартина Богуславець, декларація, Богуславец

Комментарии

Статьи

11.12.24 17:59

ТОП украинских мошенников 2024 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список
02.11.24 18:46

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.12.24 16:49

В Украине графики отключений света будут составлять по-новому

13.12.24 16:16

Зеленский об очередной ракетной атаке РФ: Это «мирный» план Путина

13.12.24 15:51

В МОК сказали, когда россияне будут выступать под своим флагом

13.12.24 15:24

Белый дом ответил Трампу на критику ударов оружием США по РФ

13.12.24 14:53

Украине нужны долгосрочные гарантии, — Бербок

13.12.24 14:38

Нужны ли юристы при переезде в США? Разбираем плюсы и минусы профессиональной помощи

13.12.24 14:18

Стало известно, сколько украинцев вернулось на оккупированные территории

13.12.24 13:51

Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа, — СМИ

13.12.24 13:24

Трамп раскритиковал удары ракетами США по России

13.12.24 16:49

В Украине графики отключений света будут составлять по-новому

13.12.24 16:16

Зеленский об очередной ракетной атаке РФ: Это «мирный» план Путина

13.12.24 12:54

НБУ повысил учетную ставку из-за всплеска инфляции

13.12.24 11:19

Журнал Time объявил Трампа Человеком года

13.12.24 10:51

Франция открыта к членству Украины в НАТО

13.12.24 09:57

Потери РФ в войне превысили 760 тысяч солдат

13.12.24 09:50

Трамп ответил, бросит ли Украину новая администрация США

13.12.24 09:23

Энергетика Украины находится под массированным ракетным ударом РФ, — Минэнерго

13.12.24 09:11

В «Укрэнерго» рассказали, как будут выключать свет 13 декабря

12.12.24 16:44

Стало известно, когда в Украине легализуют криптовалюту

09.12.24 09:25

Зеленский обнародовал потери Украины в войне

10.12.24 09:45

Вирус гриппа циркулирует уже в трех областях, — Минздрав

11.12.24 08:20

Американцы рассказали о нашем мозге кое-что очень странное

09.12.24 12:23

В ГУР пояснили исчезновение с радаров Ил-76 Асада

11.12.24 11:09

Лукашенко утверждает, что в Беларусь завезли несколько десятков ядерных боеголовок

09.12.24 08:06

Диетолог перечислила полезные для здоровья напитки

11.12.24 10:05

Названы продукты, которые буквально убивают печень

11.12.24 09:39

Украинские банки договорились потуже «затянуть гайки» населению

09.12.24 10:40

Американцы близки к разгадке тайны нейтрино

12.12.24 08:27

Ученые рассказали об очень странных рыбах

Фото и Видео
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
28 лет спустя (2005): трейлер и дата выхода продолжения культового хоррора
28 лет спустя (2005): трейлер и дата выхода продолжения культового хоррора
В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии
В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Байден уснул на встрече с африканцами
Байден уснул на встрече с африканцами
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Белоснежка (2025): трейлер и дата выхода нового фильма
Белоснежка (2025): трейлер и дата выхода нового фильма
Украина расширила санкции против России
Украина расширила санкции против России
Зеленский планирует поговорить с Шольцем
Зеленский планирует поговорить с Шольцем
Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ
Зеленский обратился к украинцам по поводу угроз РФ
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.