«Такие вопросы задает только русня»: известный блоггер Лаченков ответил, почему не идет служить

Известному блоггеру Игорю Лаченкову (Лачену) напомнили его пренебрежительные высказывания о мобилизованных в ВСУ и отказе защищать страну лично. Лаченков в одном из интервью заявил, что не уходит в армию, потому что не считает себя «пушечным мясом».

Соответствующий фрагмент из интервью сегодня распространяется в СМИ и социальных сетях. Оказалось, что это фрагмент интервью Лаченкова, которое он дал ранее на YouTube-канале Mila Eremeeva.

В разговоре Лачен заявил, что вопрос о том, почему он не на фронте может задавать «только русский». «Не пушечное мясо! Только русский такие вопросы задает», - заявил Лаченков.

Пренебрежительное высказывание Лаченкова, являющегося известным блоггером и позволяющее себе разнообразные оценки ситуации на фронте и в армии, вызвало негативное отношение украинцев. Особенно учитывая, что Лаченкову летом этого года исполнилось 25 лет и он подлежит мобилизации.

Сам Игорь Лаченков пока не прокомментировал скандальное видео и не объяснил, по каким основаниям смог избежать мобилизации.