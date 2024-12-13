В МОК сказали, когда россияне будут выступать под своим флагом

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ответил на вопросы журналистов, которые интересовались, когда российские спортсмены смогут вернуться к соревнованиям под своим флагом. Об этом сообщает Трибуна.

По словам главы Международного олимпийского комитета, Россия сможет вернуться к соревнованиям под своим флагом, «когда выполнит правила».

На Олимпийских играх в Париже РФ и Беларусь выступали в нейтральном статусе. К соревнованиям не допустили спортсменов, активно поддерживающих войну, а также находящихся на контракте в ВС России или Беларуси или других военных формирований.

Известно, что спортсмены из двух стран были отстранены от участия в международных спортивных соревнованиях после полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время, некоторым российским и белорусским спортсменам позволяют участвовать в соревнованиях как нейтральные.

Напомним, сборная России по футболу будет играть в чемпионате Центральной Азии.