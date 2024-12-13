Белый дом ответил Трампу на критику ударов оружием США по РФ

Основной целью текущей политики Вашингтона является обеспечение Украины максимально эффективной поддержкой. Поэтому США делают все возможное, чтобы предоставить Украине необходимые возможности для защиты и усиления оборонных возможностей. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Я не буду спорить с избранным президентом и тем, о чем он говорит в медиапространстве. Могу только повторить, в чем заключалась политика и распоряжение президента Байдена», — сказал представитель действующей администрации.

Он добавил, что усиление поддержки со стороны США необходимо для того, чтобы в предстоящих переговорах у Владимира Зеленского были сильные позиции.

«Чтобы в случае, если — и когда — дело дойдет до переговоров, президент Зеленский находился в лучшей из возможных позиций, чтобы у него было больше рычагов влияния, и он имел наибольший успех на поле боя», — подчеркнул Кирби.

Он подчеркнул, что президент Байден разрешил применять ракетные системы большой дальности для ударов по целям на территории России, и эта политика остается в силе.

Напомним, Трамп раскритиковал удары ракетами США по России.