Украине нужны долгосрочные гарантии, — Бербок

Украина должна получить мощные и долгосрочные гарантии безопасности. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет PAP.

Украина нуждается в сильных гарантиях безопасности. Это охватывает долгосрочную военную и финансовую поддержку Украины, которая борется с российским вторжением«, — отметила Бербок во время конференции, посвященной поддержке Киева.

«Мы выступаем за безопасность и будущее нашего европейского континента», — добавила она.

Напомним, Франция открыта к членству Украины в НАТО.