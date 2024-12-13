Стало известно, сколько украинцев вернулось на оккупированные территории

В Украине зарегистрировано около 5 млн внутренне перемещенных лиц, официально на оккупированные территории вернулись около 1000 украинцев. Об этом заявили в Министерстве социальной политики, пишет Радио Свобода.

Указывается, что в начале декабря в Украине было зарегистрировано 4,9 млн ВПЛ — за год их количество уменьшилось на 250 000 человек.

По данным электронных систем Минсоцполитики, на 1 ноября 2024 года на предыдущее место жительства вернулись 29 000 человек (около 7,7% от общего числа снявшихся с учета).

При этом, заявили в министерстве, из 29 000 человек на временно оккупированные территории вернулась одна тысяча, а 18,9 — на «условно безопасные территории», еще 9000 — на территории «возможных боевых действий».

В министерстве уточнили, что люди возвращаются в условно безопасные районы — в Киевскую, Житомирскую, Черниговскую.

Напомним, Зеленский высказался об уступках территориями перед Россией.