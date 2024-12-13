Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа, — СМИ

Глава правящей партии в КНР Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа 20 января 2025 года. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на два источника, знакомых с планами лидера КНР.

Журналисты указывают, что вместо Си Цзиньпина инаугурацию посетит высокопоставленная делегация. CBS уточняет, что на мероприятие придут посол Китая в США со своей супругой.

Телеканал назвал текущие отношения США и Китая «напряженными» из-за того, что американская разведка «раскрыла информацию о масштабном взломе восьми телекоммуникационных компаний США», заявив, что китайские хакеры получили потенциальный доступ к данным миллионам американцев.

Ранее CBS сообщал, что Трамп в начале ноября вскоре после выборов пригласил главу КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию. Трамп якобы передал приглашение через помощников.

Напомним, Си Цзиньпин сделал заявление о войне в Украине на встрече с Медведевым.