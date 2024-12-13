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Новости > Трамп раскритиковал удары ракетами США по России

Трамп раскритиковал удары ракетами США по России

Агата Кловская
13.12.24 13:24
188
Трамп раскритиковал удары ракетами США по России

Новоизбранный президент США Дональд Трамп против того, что Украина наносила удары дальнобойными американскими ракетами по территории России. Об этом он сказал в интервью журналу Time.

«Категорически против того, чтобы ракеты запускались на сотни километров вглубь России. Для чего это нужно? Это лишь приводит к эскалации этой и без того жестокой войны», — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, «откажется» ли он от Украины, Трамп отметил, что планирует использовать поддержку Киева в качестве рычага давления на Россию во время переговоров по прекращению войны.

«Я хочу добиться этого соглашения... и единственный способ это сделать — не отказывать Украине в поддержке», — сказал он.

Журнал напоминает, что во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что будет посредником в заключении «мирного соглашения» между Россией и Украиной за 24 часа. Однако сейчас он признает, что это будет сложнее сделать, чем он говорил об этом раньше.

«Ситуация на Ближнем Востоке — задача полегче, чем происходящее между Россией и Украиной. Количество молодых солдат, погибших то тут, то там во время сражений, не может не остаться незамеченным. То, что происходит, это сплошное безумие», — констатировал он.

Напомним, журнал Time объявил Трампа Человеком года.

Тэги: Дональд Трамп, война в Украине, дальнобойные удары

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