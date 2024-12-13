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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Потери РФ в войне превысили 760 тысяч солдат

Потери РФ в войне превысили 760 тысяч солдат

Агата Кловская
13.12.24 09:57
88
Потери РФ в войне превысили 760 тысяч солдат

ВСУ за сутки уничтожили 1390 российских оккупантов. Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 13.12.24 года ориентировочно составили около 760 120 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны ликвидировано:

— танков — 9537 (+5) ед.;

— боевых бронированных машин — 19675 (+31) ед.;

— артиллерийских систем — 21078 (+6) ед.;

— РСЗО — 1253 (+0) ед.;

— средств ПВО — 1023 (+0) ед.;

— самолетов — 369 (+0) ед.;

— вертолетов — 329 (+0) ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 20176 (+65);

— крылатых ракет — 2861 (+0);

— кораблей/катеров — 28 (+0) ед.;

— подлодок — 1 (+0) ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 31177 (+50) ед.;

— специальной техники — 3642 (+0).

Напомним, Зеленский обнародовал потери Украины в войне.

Тэги: война в Украине, потери россиян в войне

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