Польша пока не рассматривает возможность отправки войск в Украину, — Туск

Решение Польши по отправке своих войск на территорию Украины будет приниматься исключительно в Варшаве, но пока такой шаг не планируется. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я также хочу положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Решение относительно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем таких действий», — заявил Туск.

Напомним, в ЕС нет консенсуса по отправке войск в Украину, возможно создание коалиции.