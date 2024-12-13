Сегодня Украина окажется между циклоном и антициклоном

Сегодня, 13 декабря, Украина будет находиться между антициклоном Ernst и циклоном. Последний «зависал» над страной несколько дней подряд. Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко.

«Антициклон вытеснит остатки осадков и завтра будет сухо, местами даже с солнечными прояснениями. Разве что ночью по северу, а днем по востоку возможен небольшой снег», — рассказала она.

Украина будет находиться между антициклоном Ernst и недавним циклоном, поэтому от противостояния будет возникать порывистый ветер: от умеренного — на западе, до сильного, штормового — на востоке.

В Киеве в пятницу, 13 декабря, без осадков и даже вероятна солнечная погода.

«Правда, будет сильным северо-западный ветер, потому что к ветру присоединится мороз — в течение суток ожидается −3...-6 градусов», — отметила синоптик.

Напомним, Европу ждет самая холодная зима с момента вторжения России в Украину.