Сийярто позвонил Лаврову, чтобы пожаловаться на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во время разговора обсуждали Украину. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

Сийярто пожаловался российскому коллеге, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на «украинском фронте» и масштабном обмене пленными якобы отверг украинский президент Владимир Зеленский.

Лавров в свою очередь начал рассказывать, что это далеко не первый случай, когда «инициативы искренне заинтересованных в мире государств», имеющие гуманитарный характер, а также направленные на организацию бесперебойных поставок продовольствия по Черному морю и обеспечение безопасности АЭС, отвергаются Киевом.

«Министры договорились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом оценок и идей, которые высказывают различные государства», — заявили в МИД России.

Напомним, Зеленский отреагировал на разговор Орбана и Путина.