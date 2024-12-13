Журнал Time объявил Трампа Человеком года

Авторитетный американский журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа Человеком года и обнародовал обложку номера с ним. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналисты пишут, что с тех пор как Трамп впервые баллотировался на пост президента США в 2015 году, «никто не сыграл большей роли в курсе политики и истории».

«На пороге его (Трампа) второго президентства, все мы — от его самых фанатичных поклонников до самых ярых критиков — живем в эпоху Трампа», — говорится в статье.

Отмечается, что Дональд Трамп изменил американскую политику. Он победил на выборах и сделал количество своих сторонников еще больше. Он стал первым республиканцем за 20 лет, набравшим больше голосов, чем демократ.

Журнал пишет, что члены Конгресса, международные институции и мировые лидеры снова соглашаются с прихотями Трампа еще до того, как он официально стал президентом — и «карусель персонажей Trumpworld закручивается снова».

Напомним, Politico назвало самого влиятельного человека Европы.