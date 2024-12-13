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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Франция открыта к членству Украины в НАТО

Франция открыта к членству Украины в НАТО

Агата Кловская
13.12.24 10:51
141
Франция открыта к членству Украины в НАТО

Посол Французской Республики в Украине Гаэль Вейсьер подчеркнул, что Париж открыт к идеи приглашения Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

«У Франции нет никаких проблем с поддержкой идеи приглашения Украины в НАТО. Мы говорили об этом публично, еще до Вашингтонского саммита. И это остается нашей позицией», — отметил Вейсьер.

Вместе с тем дипломат добавил, что любое решение относительно НАТО должны принимать все страны-члены.

Кроме того, он добавил, что важно думать о том, какие гарантии безопасности нужны Украине «в рамках НАТО, но, возможно, и вне НАТО, и как это может сработать».

«Чтобы мы были готовы к любой ситуации и могли помочь Украине настолько, насколько это возможно», — сказал посол.

Напомним, Шмыгаль объяснил Шольцу важность членства Украины в НАТО.

Тэги: Украина, НАТО, Франция

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