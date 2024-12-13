В ЕС нет консенсуса по отправке войск в Украину, возможно создание коалиции, — Reuters

Сейчас среди стран Европейского союза (ЕС) нет консенсуса в вопросе ввода войск в Украину. Возможно, идея будет реализовываться через создание коалиции. Об этом сообщает Reuters.

«Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из 5-8 европейских стран, которые не зависят от НАТО, а зависят от двустороннего соглашения с Украиной и очень решительно настроены действовать», — сообщил источник Reuters.

Напомним, Украина может подумать над идеей Макрона по размещению иностранных войск.