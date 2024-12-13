Си Цзиньпин сделал заявление о войне в Украине на встрече с Медведевым

Лидер Китая Си Цзиньпин провел встречу с заместителем главы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Стороны, в частности, обсудили войну России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Китайский лидер напомнил, что его страна неоднократно подчеркивала необходимость придерживаться «трех принципов деэскалации» в связи с «украинским кризисом»:

— зона боевых действий не должна расширяться;

— не допускать эскалации вооруженного конфликта;

— не допускать провокаций, которые приведут к усилению огня.

По словам Си Цзиньпина, необходимо добиваться скорейшей деэскалации ситуации.

Он также заверил, что Китай будет и дальше придерживаться такой позиции и сотрудничать с международным сообществом в целях создания благоприятных условий для «политического урегулирования кризиса».

Напомним, Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Украине.