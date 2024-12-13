В Москве ликвидировали топ-чиновника, который занимался модернизацией ракет для атак по Украине

В Москве был ликвидирован Михаил Шатский — заместитель генерального конструктора КБ «Марс» и начальник отдела программного обеспечения. Он занимался модернизацией ракет X-59 до уровня X-69, которые войска РФ используют для ударов по Украине.

Первым о смерти Шатского написал российский журналист Александр Невзоров. По его словам, за операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Ссилами ГУР в Москве ликвидирован особо вредный преступник — заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ „Марс“ Михаил Шатский», — сообщил Невзоров в своем Telegram-канале.

По его словам, Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69, внедрял новые БПЛА и виновен в смерти тысяч невинных украинцев.

Информацию о ликвидации этого российского чиновника подтвердили РБК-Украина источники в Силах обороны Украины. Собеседники также сообщили, что это была операция ГУР.

Напомним, в Бердянске ликвидировали организатора пыточной.