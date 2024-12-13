В «Укрэнерго» рассказали, как будут выключать свет 13 декабря

В Украине в пятницу, 13 декабря, продолжат действовать графики отключения света. Для экономии электроэнергии будет применено одну-две очереди отключений. Об этом сообщает «Укрэнерго».
В «Укрэнерго» объяснили, что будут применены разные графики для потребителей.
Для бытовых потребителей:
— 06:00 — 08:00 — одна очередь отключений;
— 08:00 — 19:00 — две очереди отключений;
— 19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса:
— 06:00 — 22:00 — применение графиков ограничения мощности.
В то же время украинцев просят экономно потреблять электроэнергию даже тогда, когда свет появляется по графику.
Gричина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Напомним, в «Укрэнерго» рассказали о серьезном дефиците в энергосистеме.