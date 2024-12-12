Стало известно, когда в Украине легализуют криптовалюту

Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев спрогнозировал, что в Украине с «высокой долей вероятности» легализуют криптовалюту в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает ЭП в четверг, 12 декабря.

В то же время Гетманцев подчеркнул, что на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит.

«Рабочая группа завершает подготовку соответствующего законопроекта к первому чтению. Я думаю, что текст вместе с Нацбанком и МВФ будет после Нового года, и в первом квартале примем этот законопроект, легализуем криптовалюту», — отметил он.

Как объяснил Гетманцев, льгот на налогообложение криптовалюты не будет. Налогообложение будет применяться по модели ценных бумаг — будет облагаться налогом прибыль при выводе активов в валюту.

«В консультациях с европейскими экспертами и МВФ мы очень осторожно относимся к использованию криптовалют при налоговых льготах как возможности уклонения от налогообложения на традиционных рынках», — добавил он.

Напомним, в НБУ объяснили, станет ли криптовалюта платежным средством в Украине.