В «Укрэнерго» рассказали о серьезном дефиците в энергосистеме

В Украине сохраняется высокий уровень потребления электроэнергии и дефицит мощности в энергосистеме. Об этом сообщило «Укрэнерго» в четверг, 12 декабря.

«Потребление держится на стабильно высоком уровне, что соответствует сезонным показателям. Сегодня, по состоянию на 6:30, его уровень был таким же, как в это время в предыдущий день — в среду», — говорится в сообщении.

Вчера, 11 декабря, суточный максимум потребления зафиксирован утром — он был на 1,4% ниже предыдущего дня.

«Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 11 массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты, а потому вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — напомнили в компании.

При этом отмечается, что ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно возможны и изменения в применении мер ограничения.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 12 378 МВт•ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 924 МВт.

Напомним, стало известно, как будут отключать свет в четверг, 12 декабря.