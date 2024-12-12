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Новости > РФ покупает оружие и патроны у ЕС и США, — The Insider

РФ покупает оружие и патроны у ЕС и США, — The Insider

Александр Панько
12.12.24 15:53
179
РФ покупает оружие и патроны у ЕС и США, — The Insider

Несмотря на многолетние санкции, Россия ежегодно закупает тысячи западных винтовок и миллионы патронов от компаний Европейского Союза и Соединенных Штатов. Напрямую их никто не продает, но через третьи страны значительные партии разного оружия попадают в Россию и затем используются в войне с Украиной. Об этом пишет The Insider.

Журналисты выяснили, что в последние годы компании из Евросоюза, Соединенных Штатов (США) и Турции стали больше отправлять оружия в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

«Экспорт оружия в эти страны за три года вырос в два с половиной раза: с 19 556 стволов в 2020 году до 53 211 в 2023-м», — говорится в публикации.

Расследователи отмечают, что экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению за четыре года вырос почти в 30 раз — с 68 единиц оружия в 2019 году до 1862 года в 2023 году. Кыргызстан в 2020 и 2021 годах не покупал оружие в Италии, однако в 2022 году получил 882 единицы вооружений, а в 2023-м — 4434. Экспорт оружия из Турции в Грузию вырос с 8426 единиц в 2019 году.

Крупнейшим европейским изготовителем оружия, связанным с Россией, оказался люксембургский холдинг Beretta. В июне 2024 года российский импортер Beretta попал в список санкций Минфина США. Холдинг Beretta, несмотря на санкции, остается мажоритарным владельцем российской компании.

Среди германских оружейников связи с РФ хранит фирма Hans Wrage & Co из Гамбурга. Ее глава Фрауке Леман (Frauke Löhmann) по-прежнему владеет 15,96% в российском Русимпексе.

«Несмотря на войну в Украине, эта компания продолжает импортировать в РФ японские карабины Miroku, немецкие Anschutz, охотничьи ружья Krieghoff, патроны Ruag Ammotec и RWS, в том числе армейских калибров», — пишет The Insider.

«Российские снайперы, как гражданские, так и военные, продолжают использовать западные винтовки и патроны вместо российского оружия. Это подтверждают протоколы соревнований снайперов, состоявшихся в сентябре прошлого года на Ангарском полигоне в аннексированном Крыму», — пишет The Insider.

Страны ЕС ввели эмбарго на поставку оружия в Россию еще после аннексии Крыма в 2014 году. Но, как отмечается в расследовании, до сих пор нет никаких мер по контролю за экспортом в страны Таможенного союза — Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, которые с Россией объединяют единое таможенное пространство и военно-политический блок ОДКБ.

Напомним, в ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России.

Тэги: США, Евросоюз, Россия, оружие, патроны

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