В правительстве Польши ждут скорого перемирия в Украине

Несмотря на все еще чрезвычайно сложную ситуацию на фронте, перспектива прекращения огня в Украине быстро приближается. Восстановление Украины может начаться во второй половине 2025 года. Об этом заявил полномочный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль, сообщает РАР.

По его словам война не закончится быстро. «Максимум будет прекращение огня» и окончание горячей фазы конфликта . Вопрос в том, при каких условиях это произойдет, потому что, как он подчеркнул, «разморозка» войны не будет проблемой для России.

В ответ на вопрос, буде ли прекращение огня в соответствии с нынешними линиями фронта де-факто означать безвозвратную потерю территории Украиной, Коваль ответил отрицательно. «Сегодня есть Путин, завтра его не будет», сказал Коваль, отметив, что Запад ориентирован не на нынешнее состояние ситуации, а на признанные международным правом границы украинского государства.

«Сейчас представляется, что все готовятся к восстановлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года», — рассказал он.

Напомним, Туск допустил начало мирных переговоров по войне в Украине этой зимой.