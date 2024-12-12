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Новости > Преимущества от НАТО могут распространяться не на всю территорию Украины, — Зеленский

Преимущества от НАТО могут распространяться не на всю территорию Украины, — Зеленский

Александр Панько
12.12.24 14:50
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Преимущества от НАТО могут распространяться не на всю территорию Украины, — Зеленский

Украина может стать членом НАТО и до полной деоккупации территорий. В таком случае преимущества от членства могут распространяться только на те территории, которые будут под контролем Украины. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для CBS.

Глава государства отметил, что приглашение Украины в НАТО может стать честным ответом на то, будет ли страна частью Альянса в будущем.

«Это первый шаг, который дает четкий сигнал Путину (российскому диктатору Владимиру Путину) или какому-нибудь другому агрессору в будущем — Украина будет членом НАТО», — добавил Зеленский.

По его словам, Киев понимает, что США и другие страны НАТО не могут принять Украину в Альянс, пока продолжается полномасштабная война с Россией. И Украина не хочет втягивать других военных в эту войну.

Президент подчеркнул, что приглашение вступить в Альянс должны дать Украине в международно признанных границах, поскольку есть международное право и украинская Конституция.

«А вот действие Альянса может быть на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, а затем с будущим расширением», — уточнил Зеленский.

Напомним, Зеленский высказался об уступках территориями перед Россией.

Тэги: Украина, НАТО, Владимир Зеленский

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