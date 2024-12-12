Шольц готов к новым переговорам с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц готов к дальнейшим переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным. Несмотря на неудачный звонок 15 ноября. Об этом говорится в его заявлении.

«Это было неприятно. Потому что он просто пересказал все свои формулы», — сказал он.

Тем не менее, по мнению политика, телефонный звонок Путину был необходим, чтобы дать понять ему, что он не может надеяться, что поддержка Германией атакованной Украины ослабнет, и «что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира».

«И это нужно сделать, и я сделаю это снова. Но не стоит питать по этому поводу иллюзий», — отметил Шольц.

Напомним, Шольц объяснил, зачем он звонил Путину.