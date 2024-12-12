Палата представителей США не поддержала ленд-лиз для Украины на 2025 год

В США Палата представителей приняла оборонный бюджет на 2025 год. При этом в документе нет положения о продлении ленд-лиза для Украины. Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, в этом году законопроект об оборонном бюджете на 2025 год (NDAA), утвержденный Сенатом, содержал положение о продлении срока действия закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и Посольство Украины в США активно адвокатировало его.

«Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей, не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено», — констатировала посол.

Впрочем, по ее словам, посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте «Stand with Ukraine Act».

Напомним, США выделили для Украины кредит на 20 млрд долларов.