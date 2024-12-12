Мы с Трампом на одной стороне, хотим завершить войну быстро и справедливо, — Зеленский

Команды президента Владимира Зеленского и новоизбранного президента США Дональда Трампа начали сотрудничать больше. Однако полное сотрудничество будет только после инаугурации Трампа. Об этом заявил сам Зеленский в интервью для СBN.

«У нас были предварительные звонки и встреча была. Наши команды сейчас работают, начали работать больше. Но, безусловно, только после инаугурации мы сможем по всем деталям разбираться. Это будет юридически чисто. Это, разумеется, и позиция США», — рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас идет поиск всех возможностей, чтобы закончить эту войну быстрее и справедливо.

«Здесь, мне кажется, мы с новым президентом США на одной стороне. Он действительно хочет завершить войну. Мы украинцы очень хотим завершить. Он понимает, что Америка не может быть слабой, не может проиграть Украину. И это правильно, потому что все закончится не Украиной. Если Украина будет слабая, если позиция США будет не сильной, то взрывы войны будут в других уголках мира», — сказал президент.

По мнению Зеленского, речь не только о Европе, но и о Тихоокеанском регионе.

«Если зло не поставить на место, то это будет примером для других авторитарных государств», — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский высказался об уступках территориями перед Россией.