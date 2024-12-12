В румынском зоопарке тигр загрыз работника

В зоопарке румынского города Питешти произошла трагедия: тигр загрыз работника, ответственного за уборку клетки. Инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности, сообщает BILD.

Согласно предварительной информации, работник вошел в клетку, не переведя тигра в безопасное помещение, и забыл закрыть защитную дверь. Тигр вернулся в клетку и напал на мужчину, нанеся смертельные укусы в голову. Через несколько минут пострадавший скончался.

На место сразу вызвали спасателей, но смогли лишь констатировать смерть. Мэр Питешти Кристьян Гентеа отметил, что это первый подобный случай за последние 50 лет в зоопарке.

«Это большая потеря. Наши мысли с семьей погибшего. Предварительно установлено, что трагедия произошла из-за пренебрежения правилами безопасности», — добавил он.

Руководство зоопарка объявило, что в ближайшее время будут пересмотрены все меры безопасности во избежание подобных ситуаций в будущем.

Напомним, в китайском зоопарке тигр у всех на глазах растерзал посетителя.