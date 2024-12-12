Шмыгаль объяснил Шольцу важность членства Украины в НАТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили членство Украины в НАТО. Об этом Шмигаль написал у себя в Telegram.

По словам Шмыгаля, во время встречи они обсудили ключевые аспекты сотрудничества Украины и Германии. А именно: безопасность, финансы, санкции, гуманитарную сферу и евроинтеграцию.

«Говорили о справедливом и долговременном мире. Подчеркнул, что членство Украины в НАТО — это единственный действенный инструмент, который может остановить повторение агрессии», — написал Шмыгаль.

Чиновники также обсудили развитие совместных военных производств, ведь Украина и Германия имеют больше всего таких проектов, в частности, по ремонту и обслуживанию бронетехники и танков, производства современных БМП, систем противовоздушной обороны, ракет к ним и тому подобное.

Шмыгаль поблагодарил Германию за присоединение к инициативе G7 по поддержке Украины за счет использования замороженных российских активов на сумму 50 млрд долларов.

Напомним, в НАТО сделали очередное заявление о членстве Украины.