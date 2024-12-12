Количество случаев малярии выросло на 11 млн, — ВОЗ

В 2023 году количество случаев малярии выросло на 11 миллионов, достигнув 263 миллионов ВОЗ заявляет, что болезнь остается серьезной угрозой для детей и беременных женщин в Африке. Об этом сообщает Reuters.

Согласно новому докладу Всемирной организации здравоохранения, в 2023 году зафиксировали примерно на 11 миллионов больше случаев малярии против 2022 года.

По данным ВОЗ, зафиксировано 597 000 смертей, что соответствует 2022 году, подавляющее большинство среди африканских детей младше 5 лет.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус подчеркнул, что никто не должен умирать от малярии, но эта болезнь продолжает угрожать жизни африканских детей и беременных женщин.

По данным ВОЗ, значительное снижение уровня заболеваемости фиксировалось с 2000 по 2015 год, однако в настоящее время прогресс остановился.

В 2023 году на борьбу с малярией выделили всего 4 миллиарда долларов, тогда как потребность составляла 8,3 миллиарда.

Напомним, в ВОЗ бьют тревогу из-за оспы обезьян.