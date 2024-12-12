В Кремле оценили перспективы переговоров Путина и Трампа

В планах российского диктатора Владимира Путина до сих пор нет переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.
«Не готовится. Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере, мы ждем инаугурации, а там видно будет», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Как известно, инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января 2025 года.
Также Песков заверил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время сегодняшнего телефонного разговора не передал Путину никаких посланий от Трампа.
Отвечая на прямой вопрос, представитель Кремля сказал: «Нет». Он также заявил, что Путин и Орбан не обсуждали возможность встречи.
Напомним, Трамп призвал к «немедленному прекращению огня» и переговорам по войне в Украине.