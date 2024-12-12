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Новости > Россия в ближайшие дни может запустить по Украине еще один «Орешник», - Reuters

Россия в ближайшие дни может запустить по Украине еще один «Орешник», - Reuters

Александр Панько
12.12.24 10:54
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Россия в ближайшие дни может запустить по Украине еще один «Орешник», - Reuters

В Соединенных Штатах Америки считают, что российский «Орешник» глобально не изменит ход войны. Однако РФ может снова ударить по территории Украины. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника Reuters, Россия может запустить еще одну гиперзвуковую баллистическую ракету по Украине в ближайшие дни. В Штатах считают, что «Орешник» — это лишь очередная попытка России терроризировать Украину.

«Мы оцениваем, что „Орешник“ не меняет правила игры на поле боя, а является лишь очередной попыткой России терроризировать Украину, которая не будет иметь успеха», — сказал чиновник изданию.

Несмотря на то, что «Орешник» все же является новой ракетой, американский чиновник преуменьшил полезность ракеты. Он назвал их «экспериментальными» по своей природе, и сказал, что «Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством» таких ракет. Чиновник также сказал, что это оружие имеет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия разместила в Украине.

Напомним, в ОП отреагировали на угрозы Путина атаковать Киев.

Тэги: Украина, Россия, Орешник

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