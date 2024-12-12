Зеленский высказался об уступках территориями перед Россией

Украина не будет признавать временно оккупированные территории российскими. Юридически — это невозможно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBN.

«Если бы у нас было очень много сил, техники, того, что мы просили у наших партнеров, мы бы скорее могли давить на фронте. Если у нас таких сил будет недостаточно, то уж какие-то вопросы можно решать дипломатично. И это правильно», — сказал Зеленский.

Однако он подчеркнул, что Украина не будет юридически признавать оккупированные территории российскими.

«Там многие люди раньше жили. Они потеряли дома, кто-то отдал свою жизнь, многие люди в плену, десятки тысяч детей были депортированы. Они много всего разрушили. Как мы можем признать ту нашу землю российской? Значит, простить им все?», — добавил президент.

По его словам, если Украина юридически признает временно оккупированные территории российскими, то значит, мы простили им (россиянам), значит, мир успокоился и дал им возможность.

«Поэтому юридически — это невозможно. Но. Но дипломатично — нужно достигать своих целей. Цели — это устойчивый и безопасный мир, и более быстрый для Украины», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский отреагировал на разговор Орбана и Путина.