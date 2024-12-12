В ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций в ответ на агрессию России против Украины. Об этом сообщило венгерское председательство в Совете ЕС в соцсети Х.

Указано, что новый пакет добавляет еще больше лиц и организаций в уже имеющийся список санкций и нацелен на организации в России и третьих странах, косвенно способствующих военному и технологическому совершенствованию РФ путем обхода экспортных ограничений.

«Принятые санкции ограничивают деятельность дополнительных судов третьих государств, действующих в целях содействия или поддержки действий или политики в поддержку действий России против Украины», — говорится в сообщении.

Теперь 15-й пакет пакета санкций будет рассмотрен на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС 19 декабря в Брюсселе.

Напомним, США готовят новые санкции против экспорта российской нефти.