В рф прошли облавы на мошеннические call-центры, связанные с международным криминалитетом

В Москве были разоблачены три мошеннических call-центра, по фактическим местам нахождения которых прошли обыски, была изъята техника и средства коммуникации, задержаны руководители. Об этом сообщает РБК.

Сотрудники колл-центров похищали деньги у пострадавших из-за мошеннических схем под видом инвестиционной деятельности. Жертвами работы незаконных call-центров стали несколько десятков тысяч человек из более чем 20 стран мира. В частности, Британии, Болгарии, Германии, Испании, Корее, Италии, Турции, Сербии, Японии, Чехии и многих других.

Незаконный доход от мошеннических действий составляет десятки миллионов долларов.

По предварительным данным, call-центры вероятно связаны с председателем международной ОПГ «Химпром» Егором Буркиным, который находится в международном розыске.

Это не первая облава на мошеннические call-центры в России. Недавно Центр общественных связей ФСБ России сообщил о прекращении работы международной сети колл-центров, бенефициаром которой был назван экс-министр обороны Грузии и основатель компании Milton Group Давида Кезерашвили. В то же время, Давид Кезерашвили свою причастность к работе незаконных call-центров в России отрицает.