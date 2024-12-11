Украинцы все чаще ищут на Pornhub «русское порно»

«Русское порно» резко выросло в числе предпочтений украинцев на сайте Pornhub.

Как сообщает ресурс, в уходящем году эта категория поднялась на 12 позиций среди запросов из Украины и заняла третье место.

На первом месте — хентай, на втором — MILF.

В общемировом рейтинге по количеству просмотров Украина заняла 15-е место.