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Новости > В Украине стало больше случаев домашнего насилия

В Украине стало больше случаев домашнего насилия

Александр Панько
11.12.24 16:37
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В Украине стало больше случаев домашнего насилия

За 9 месяцев 2024 года горячая линия общественной организации в сфере защиты прав женщин и детей Ла Страда — Украина получила 33 тысячи обращений по поводу домашнего насилия. Чаще всего обращаются люди, ставшие жертвами психологического и физического насилия. Об этом рассказала в интервью hromadske пресс-секретарь общественной организации Екатерина Черепаха.

Она отметила, что в прошлом году таких звонков было почти 40 тысяч обращений, в основном женщин.

«Когда показатели остаются столь высокими, несмотря на то, что миллионы женщин с детьми уехали, это означает, что это действительно та проблема, которая требует внимания и реагирования», — подчеркнула Екатерина Черепаха.

Она проинформировала, что чаще всего звонят по телефону из-за психологического насилия. На втором месте — физическое.

«Разница между ними не показательна, там незначительный процент», — указала она.

Гораздо меньше обращений по поводу экономического насилия. И наименьший процент — по поводу сексуального насилия.

«Но это не потому, что оно редко случается, а потому, что о нем не так легко сказать. Это очень сенситивная тема. А о сексуальном насилии как форме домашнего насилия — речь еще меньше. Изнасилование в браке многие вообще не идентифицируют. На самом деле, даже если есть штамп в паспорте, — это такое же сексуальное насилие», — акцентировала общественный деятель.

Екатерина Черепаха добавила, что растет количество обращений по поводу насилия в семьях военнослужащих или ветеранов.

Напомним, количество зарегистрированных случаев домашнего насилия в Украине выросло почти на 80% по сравнению с прошлым годом.

Тэги: общество, домашнее насилие, новости Украины

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