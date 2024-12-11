В результате атак РФ в ноябре погибли 165 гражданских, — ООН

В результате российских атак в ноябре этого года в Украине погибли по меньшей мере 165 мирных жителей. Еще 887 человек получили ранения. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Восемь из убитых и 57 раненых были детьми.

Число жертв в ноябре было ниже против октября, в то же время значительно выше, чем в ноябре 2023 года (113 убитых; 363 раненых).

Так, 42% потерь (65 погибших; 372 раненых) стали результатом применения дальнобойного оружия (ракет и баражирующих боеприпасов), запущенного российскими вооруженными силами, что является значительным ростом по сравнению с предыдущими месяцами. Жертвы среди гражданского населения от ракет и баражирующих боеприпасов были зафиксированы в 11 областях Украины.

В отчете отметили, что российская армия возобновила масштабные скоординированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Последняя атака до ноября произошла в августе. Две атаки в ноябре повредили 24 объекта по производству и распределению электроэнергии в 13 регионах, включая объекты, задействованные в преобразовании и передаче электроэнергии с атомных электростанций, что привело к аварийным отключениям электроэнергии во многих регионах и восстановлению ежедневных плановых отключений электроэнергии по всей стране.

Около 57% потерь в ноябре произошло вблизи линии фронта, в основном из-за воздушных бомбардировок, артиллерийских обстрелов, ударов РСЗО и атаки беспилотников ближнего радиуса действия, с наибольшим количеством в Херсонской и Донецкой областях.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине работает на основе соглашения между правительством Украины и УВКПЧ от 31 июля 2014 года.

Напомним, ООН предупреждает о новой волне перемещений населения в Украине из-за атак на енергосистему.