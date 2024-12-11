Politico назвало самого влиятельного человека Европы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признана самым влиятельным человеком Европы по версии Politico. Об этом говорится в рейтинге издания самых влиятельных людей Европы.

Отмечается, что лидер правой партии «Братья Италии» за несколько лет превратилась из маргинальной политической фигуры в одного из ключевых игроков на европейской и мировой политической арене.

«Сегодня, если вы хотите говорить с Европой, то звонок именно к Мэлони — очевидный выбор. Даже такие фигуры, как Илон Маск, самый богатый человек в мире и советник новоизбранного президента США Дональда Трампа, обращаются к итальянскому премьеру для обсуждения стратегических вопросов », - пишет издание.

По словам аналитиков, ее влияние обусловлено способностью находить баланс между радикальными идеями своей партии и прагматическим сотрудничеством с международными партнерами.

«Ее лидерство демонстрирует новую эру изменений в европейской политике, где традиционные политические подходы уступают место новому лицу с сильной националистической повесткой дня», — пишет издание.

Напомним, в 2022 году журнал TIME признал Зеленского человеком года.