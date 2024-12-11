Венгрия анонсировала два «миротворческих события» в отношении Украины

Венгрия на этой неделе продолжит свою так называемую «миротворческую миссию» для завершения войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает AFP.

В понедельник, 9 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, его соратником миллиардером Илоном Маском и будущим советником по национальной безопасности Майком Уолтцом.

Сийярто также присоединился к поездке Орбана во Флориду. По его словам, переговоры в США доказали, что «не случайно те, кто выступает за мир в Украине, были в восторге от того, что Трамп победил на этих выборах».

«На этой неделе произойдет еще как минимум два события, которые будут частью венгерской миротворческой миссии, завтра или послезавтра», — сказал он на брифинге в Будапеште.

В этом году Орбан уже дважды посещал Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, и на обеих переговорах речь шла также об Украине.

Напомним, Орбан высказался о поддержке Украины после победы Трампа.