Трамп назвал российско-украинскую войну главным приоритетом после инаугурации

Разрешение ситуации с российско-украинской войной станет главным приоритетом избранного президента США Дональда Трампа во внешней политике после вступления в должность 20 января. Действовать планируется быстро. Об этом Трамп заявил в интервью изданию Paris Match.

«Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией», — заявил он.

Интервью было записано во время визита Трампа во Францию 7 ноября и обнародовано 11 ноября.

«Обе эти страны теряют такие количества, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его главном приоритете на международной арене.

По его словам, Ближний Восток также является большим приоритетом, однако «это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией».

«Но это две ситуации, которые нам нужно решить, и сделать это быстро. Множество людей умирает», — добавил он.

Трамп прибыл в Париж на открытие собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара в 2019 году. В ходе своего визита во Францию, который стал его первой международной поездкой после переизбрания, он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«У нас была хорошая встреча с президентом Зеленским», — сказал Трамп.

Зеленский заявил, что благодарен Трампу за «твердую решимость» положить конец войне в Украине.

Напомним, Трамп призвал к «немедленному прекращению огня» и переговорам по войне в Украине.