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Новости > Стали известны новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже

Стали известны новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже

Агата Кловская
11.12.24 13:19
117
Стали известны новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже

Президент Владимир Зеленский использовал встречу в Париже с 47-м главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы объяснить ему потребность Украины в гарантиях безопасности в вопросе завершения полномасштабной войны с Российской Федерацией (РФ). Об этом сообщает Reuters.

Как пишет Reuters, разговор между Зеленским, Трампом и лидером Франции Эммануэлем Макроном продолжался в течение 35 минут и не включал конкретных деталей относительно какого-либо видения мира. В то же время 47-й президент Соединенных Штатов Америки (США) повторил слова о том, что желает немедленного прекращения огня, а также диалога по завершению войны.

Еще один источник издания рассказал, что Трамп вел себя «доброжелательно, уважительно и открыто и, похоже, был настроен слушать».

«Некоторые ключевые моменты были упомянуты во время встречи — например, было сказано, что мир нуждается в гарантиях, потому что одного лишь прекращения огня недостаточно, Путин (Владимир Путин, диктатор России) может нарушить его снова, как он это делал раньше, без надлежащих гарантий», — сообщил источник в Офисе президента Украины.

Другие же неназванные чиновники, которые являются приближенными к Трампу, объяснили, что республиканец пока направляет встречи на построение личных отношений.

В целом Зеленский и Макрон были «на одной волне» во время встречи и не пытались загнать Трампа в тупик.

Еще один чиновник рассказал, что президент Украины и Франции объяснили республиканцу и то, что диктатор Путин в 2024 году уже не тот, что был в 2017-м, во время предыдущего президентства Трампа.

«Тот же чиновник добавил, что стремительное падение президента Сирии Башара Асада и неудача, которая постигла его близкого союзника Россию, также были использованы как аргумент для более жесткой позиции в отношении Москвы в будущих мирных усилиях», — пишет Reuters.

Напомним, Зеленский рассказал детали встречи с Трампом.

Тэги: встреча, Париж, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

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