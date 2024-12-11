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Новости > США готовят новые санкции против экспорта российской нефти, — Bloomberg

США готовят новые санкции против экспорта российской нефти, — Bloomberg

Александр Панько
11.12.24 12:54
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США готовят новые санкции против экспорта российской нефти, — Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новые, более жесткие санкции против прибыльной торговли нефтью с Россией. Таким образом команда пытается усилить давление на военную промышленность Кремля в преддверие возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает Bloomberg.

Подробности вероятных новых мер все еще прорабатываются, но по данным источников издания, команда Байдена рассматривает ограничения, которые могут коснуться некоторых видов российского экспорта нефти.

Агентство отмечает, что президент США долго сопротивлялся такому решению из-за опасений, что оно может спровоцировать скачок цен на энергоносители, особенно накануне президентских выборов в ноябре.

«Однако в условиях падения цен на нефть на фоне глобального избытка и опасений, что Трамп может попытаться заставить Украину заключить быстрое соглашение с Россией, чтобы положить конец почти трехлетней войне, администрация Байдена теперь открыта к более агрессивным действиям», — отмечают источники Bloomberg.

По данным агентства, обсуждения свидетельствуют о большей готовности команды Байдена идти на риск в противостоянии с Россией в ситуации завершения своей каденции. Кроме того, готовность обусловлена еще и тем, что предыдущие попытки ограничить энергетические доходы России дали неоднозначные результаты, а средние цены на бензин в США достигли самого низкого уровня с середины 2021 года.

В последние недели своей работы, администрация также решила увеличить военную и финансовую поддержку Украины из-за сомнений в дальнейшей поддержке со стороны США командой Трампа.

По словам источников Bloomberg, администрация Байдена также обдумывает введение новых санкций, направленных на танкерный флот, который Россия использует для транспортировки своей нефти. Новые ограничения на так называемый «теневой флот» могут быть обнародованы в ближайшие недели.

Агентство также добавляет, что Европейский Союз до конца года планирует ввести аналогичные ограничения в отношении «теневого флота» РФ. Ожидается, что санкции ЕС также будут нацелены на физических лиц, участвующих в торговле (российской нефтью).

Напомним, новый пакет санкций ЕС нацелен на «теневой флот» России.

Тэги: США, Россия, санкции

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