Шмыгаль назвал два «проблемных города» в контексте отопительного сезона

В Украине почти все объекты уже обеспечены теплоснабжением. Но в Кривом Роге и Херсоне с отоплением остаются проблемы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«Сейчас почти 100% всех объектов — жилых домов, больниц, школ, детсадов — подключены к теплу. Проблемными точками являются Херсон, который страдает от вражеских обстрелов, и Кривой Рог», — рассказал глава правительства.

Он уточнил, что в этих двух городах продолжаются активные ремонтные и восстановительные работы.

Также, по словам Шмыгаля, предприятия, чья инфраструктура была уничтожена или повреждена из-за атак россиян, и которые находятся на территории активных боевых действий, получат право на реструктуризацию долгов.

«Соответствующие критерии для теплопоставщиков и водоканалов утвердили на сегодняшнем заседании правительства», — подчеркнул глава правительства.

Таким образом, правительство уменьшит долговое давление на предприятия критической инфраструктуры на прифронтовых территориях.

Напомним, в «Укрэнерго» рассказали, как будут выключать свет 11 декабря.