Зеленский назвал число систем Patriot, чтобы закрыть небо

Украина нуждается в дополнительных 10-12 системах Patriot, чтобы обеспечить стране жизнь и сделать войну для Путина бессмысленной. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с главой группы социалистов и демократов Европарламента Иратхе Перес Гарсиа.

«Главные гарантии безопасности для нас, если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, что сохранит жизнь прежде украинцам — это, безусловно, системы противовоздушной обороны... Все понимают, что 10-12 систем Patriot дополнительно для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бесполезной», — объяснил украинский лидер.

По его словам, «если небо защищено, никакие УАБы, баллистические ракеты не будут попадать по гражданской инфраструктуре Украины — по больницам, школам, университетам».

«Я действительно иногда не понимаю: полтора миллиарда стоит одна система. Пожалуйста, возьмите эти деньги с российских активов. Это будет стоить 30 миллиардов, но это сможет полностью, окончательно закрыть наше небо. И все. Люди будут возвращаться к нормальной жизни, из заграницы также. Дети будут ходить повсюду в школу, в университеты, экономика будет работать», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это то, «чего нам сегодня не хватает, что есть конкретно у наших партнеров».

«С этим есть вопросы. Вопрос есть с некоторыми государствами. Это вопрос к Байдену, а не к Трампу, потому что ныне действующим президентом США является Джо Байден и поэтому с ним об этом надо говорить. Я это неоднократно говорил», — подчеркнул украинский президент.

Глава Украины также указал, что приглашение в НАТО для нашей страны до сих пор не согласовано.

Напомним, Генсек НАТО пообещал Украине дополнительные системы ПВО.