США выделили для Украины кредит на 20 млрд долларов

Министерство финансов США объявило о выделении для Украины кредита на 20 млрд долларов, который погасят на средства прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщает минфин США.

Министр финансов США Джаннет Йеллен отметила, что 20 млрд долларов от США обеспечат для Украины критически важную помощь.

«50 миллиардов долларов, которые Большая семерка коллективно выделяет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержки служб экстренной помощи, больниц и других основ мужественного сопротивления», — добавила она.

Минфин США разъяснил, что сегодня США выполнили свое обязательство о 20 млрд долларов для Украины, «перечислив эти средства в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины (FORTIS Ukraine FIF)», а уже через фонд средства предоставят Украине.

Напомним, ЕС весь год будет предоставлять Украине ежемесячно по 1,5 миллиарда евро помощи.