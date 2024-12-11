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Новости > Украинцы назвали условия для начала переговоров с Россией

Украинцы назвали условия для начала переговоров с Россией

Александр Панько
11.12.24 11:34
138
Украинцы назвали условия для начала переговоров с Россией

Среди украинцев преимущественно доминирует скептическое отношение к «переговорам ради переговоров». Кроме того, большинство украинцев не воспринимают уступки россиянам. Таковы данные опроса по заказу центра «Новая Европа».

Две трети (64,1%) украинцев считают, что на переговоры с Россией идти не стоит, если Украина не получит реальные гарантии безопасности со стороны Запада. Аргумент — Россия снова начнет войну после непродолжительной паузы.

Около 30% опрошенных выступают за переговоры в любом случае, поскольку у Украины, по их мнению, нет ресурсов для войны на истощение.

Почти 40% опрошенных считают, что Украина должна идти на переговоры только тогда, когда Россия выведет свои войска (по крайней мере, на позиции до 24 февраля 2022 года). Еще 26,2% украинцев уверены, что предпосылкой для переговоров должны стать гарантии безопасности со стороны стран Запада, что сделало бы невозможным повторную агрессию.

Не идти на переговоры с Россией ни при каких обстоятельствах — такой вариант избрали 12,1% опрошенных.

Респондентам было предложено оценить возможность тех или иных уступок на мирных переговорах с Россией.

«Главный вывод: большинство украинцев не воспринимают уступки россиянам. Впрочем, по сравнению с прошлым годом видим определенное смягчение позиции опрошенных», — отмечают авторы исследования.

Да, в этом году 53,2% считают вообще недопустимым отказываться от отвоевания оккупированных территорий. Год назад этот показатель составил 76,2% — уменьшение показателя более чем на 20 процентных пунктов.

Отказ от вступления в НАТО в прошлом году не воспринимало 56,9% украинцев, в этом году — 48,7%. Отказ от вступления в ЕС исключали вообще 61% опрошенных в прошлом году, а сейчас — 50,7%. На 10% снизился уровень выступающих категорически против отказа от уголовного преследования руководителей России и военных преступников России (было 77%, стало 68,4%).

Незначительно изменился показатель невозможности уменьшения суммы репараций со стороны России. Высокий уровень недопустимости уступок сохраняется при предоставлении русскому языку государственного статуса (70,9%) и сокращению армии Украины (74,5%).

«Язык и армия, очевидно, воспринимаются как экзистенциальные основы государства, которые не могут становиться предметом каких-либо обсуждений с другими государствами», — отмечают авторы исследования.

Напомним, Туск допустил начало мирных переговоров по войне в Украине этой зимой.

Тэги: общество, переговоры, украинцы, война в Украине

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