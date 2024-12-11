Дети-оборотни: средство от облысения вызывает гипертрихоз

Популярное средство от облысения превращает младенцев в «оборотней». Об этом пишет NY Post.

В Испании у 11 детей выявили гипертрихоз — аномальный рост волос на теле и лице. Это произошло из-за контакта с миноксидилом, который их родители использовали для борьбы с облысением. Вещество проникало в организм детей через кожу или орально.

После прекращения применения препарата взрослыми симптомы исчезли. Врачи предупреждают: миноксидил опасен для детей и может вызывать не только гипертрихоз, но и серьёзные побочные эффекты, такие как тахикардия и гипотония.