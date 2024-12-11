Сериал «Гарри Поттер» (2027): Дамблдора может сыграть Марк Райлэнс

Сериал «Гарри Поттер» выйдет в 2027 году и будет состоять из 10 сезонов. Об это заявил гендиректор HBO Кейси Блойс.

По его словам, съёмочная команда планирует одновременно отснять первые два сезона, чтобы избежать заметной разницы в возрасте актеров.

«Период с 11 до 13 лет — это существенный скачок в развитии детей. Легче пережить разницу между 13 и 15 годами»,

— пояснил Блойс.

Консультантом проекта станет Джоан Роулинг.

В настоящее время проводится кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы.

По слухам, Дамблдора может сыграть Марк Райлэнс.